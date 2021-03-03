المخرج خالد يوسف يتلقى العزاء فى شقيقه بكفر شكر فى القليوبية.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "اليوم السابع"، تغطية خاصة لعزاء شقيق المخرج خالد يوسف، بمسقط رأسه بتصفا فى كفر شكر بالقليوبية. ويتلقى المخرج خالد يوسف العزاء من أهالى القرية.

وأدى خالد يوسف صلاة الجنازة على شقيقه صلاح، الذى وافته المنية أمس، وعقب الصلاة شارك الأهالى فى تشييع الجثمان، حيث تم دفنه فى مقابر الأسرة بإحدى قرى مدينة كفر شكر بالقليوبية .

وخيمت حالة من الحزن على قرية تصفا مسقط رأس المخرج الكبير خالد يوسف، خلال تشييع جثمان شقيقه المهندس صلاح يوسف، مؤكدين أنه كان خيرا وبشوشا ويحب مساعدة الناس، ويحظى بحب واحترام الجميع.

وأوضحت الأسرة، أن الراحل كان يعيش بين القاهرة وفيلته بالقرية، بحكم عمله كرجل أعمال، وخلال الفترة الأخيرة كان يقضى معظم وقته في القرية، إلا أنه أُصيب بفيروس كورونا، ومكث في أحد المستشفيات بالقاهرة، وبعدها تم نقله إلى مستشفى بالزقازيق، في محافظة الشرقية، إلا أنه توفى متأثراً بمضاعفات إصابته بالفيروس.