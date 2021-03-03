"المجمع المقدس" يوصى بمنع دفن الكهنة بالكنائس وتدشين لجنة عليا للمكرسات

كتب مايكل فارس

أوصت لجنة الإيبارشيات في المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتدشين لجنة عليا للمكرسات، على أن يقوم البابا تواضروس الثاني بتشكيل لجنة فرعية منبثقة لبحث أي مشكلات تواجههن في أي إيبارشية، وكذلك أوصت بالاهتمام بالآباء الكهنة وتوفير العلاج وأماكن الإقامة وكذلك منع دفن الكهنة بالكنائس بعدما تقدم عدد من الأساقفة بذلك حيث يوجد بعض الكهنة المتوفيين يتم دفنهم بالكنائس الأمر الذى لاقي رفضا كنسيا.

والمكرسة هى عذراء متفرغة للخدمة يزيد عمرها على خمسة وعشرين عاما، أو أرملة غير حديثة الترمل (خمس سنوات على الأقل) لا يقل سنها عن خمسين عامًا، وغير مرتبطة بواجبات عائلية، ويتم تكريس المكرسة في إحدى درجات الشماسية الخاصة بالمرأة، وليس لها درجة كهنوتية، وتقوم بخدمة قطاع المرأة والأطفال في الكنيسة، إلى جوار بعض الأنشطة العامة مثل المشغل بفروعه المتنوعة والمطبعة والترجمة وطبع وتوزيع شرائط التسجيل بكافة أنواعها.

وفى وقت سابق، أوصت لجنة الاعلام والمعلومات في المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتشكيل برنامج موحد للكرازة المرقسية بالكامل عن "العضوية الكنسية" لتسجيل المسيحيين في الأرثوذكس، وذلك لإفادة الكنيسة في كل شيء تحتاجه عن المسيحيين خاصة الأحوال الشخصية.

وأوصت لجنة العلاقات المسكونية في المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتدشين يوم موحد عالمي لكل الطوائف المسيحية في العالم للصلاة من أجل كورونا، بحيث يشترك كل المسيحيين في العالم ليوم الصلاة هذا لرفع الله الوباء عن الأرض، وذلك على خلفية انتهاء اجتماعها بالكاتدرائية.