المجلس العالمى للسفر يطالب قادة أوروبا بخارطة طريق لاستئناف التنقل بين الدول

كتبت ميرفت رشاد

دعا المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، قادة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ قطاع السفر والسياحة من حالة الخراب الذي تركه جائحة COVID-19، جاء ذلك خلال اجتماع وزراء السياحة في الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو كونفراس.

قالت جلوريا جيفارا، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس العالمى للسفر والسياحية لـ WTTC فى بيان صحفى: " إنه وفقًا لبياناتنا الأخيرة، فقد تأثرت 174 مليون وظيفة على مستوى العالم بسبب جائحة COVID-19، في أوروبا وحدها، المنطقة الأكثر أهمية في العالم ، تأثرت 23 مليون وظيفة.

وأضافت، تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية التي يواجهها القطاع في أن البلدان المختلفة لديها بروتوكولات مختلفة غير متكاملة مع بعضها البعض، ونقص التنسيق الدولي، مؤكدة أن مفتاح الانتعاش هو استعادة القدرة على الحركة الدولية - ويجب أن نعمل معًا للقيام بذلك.

وأشارت إلى أهمية وجود خارطة طريق واضحة لاستئناف النشاط الاقتصادي بطريقة آمنة ومأمونة بما في ذلك الاختبارات السريعة والفعالة من حيث التكلفة المدعومة بالتكنولوجيا من خلال تصاريح أو شهادات رقمية صحية قابلة للتشغيل البيني.

وأكدت الرئيس التنفيذى للمجلس العالمى للسفر والسياحة، أن إطلاق التطعيم يوفر الإغاثة للقطاع، ولكن لا ينبغي أن تكون اللقاحات شرطًا للسفر، ويجب أن نركز على الاختبار PCR، وارتداء الأقنعة الإلزامية وتعزيز تدابير الصحة والنظافة .

وشددت، على أن القطاع بحاجة ماسة إلى مزيد من الدعم من الحكومات في جميع أنحاء العالم، بدونها ستنهار المزيد من الشركات وسيخسر الكثيرون وظائفهم، موضحة أن القطاع بحاجة إلى قواعد واضحة للتنقل ويجب أن تحدد أوروبا البروتوكولات لاستئناف التنقل بأمان داخل الاتحاد الأوروبي .