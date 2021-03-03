اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على صاحب ثلاجة بحوزته نصف طن لحوم فاسدة بالقاهرة

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:17 م
القبض على صاحب ثلاجة بحوزته نصف طن لحوم فاسدة بالقاهرة لحوم فاسدة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب ثلاجة بحوزته نصف طن لحوم فاسدة ومجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقت مباحث التموين، بلاغا يفيد بضبط 550 كيلو جرام "مصنعات لحوم" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

 

 


مباحث القاهرة

لحوم فاسدة

امن القاهرة

اخبار عاجلة

حملة تموينية

مباحث التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة