القبض على صاحب ثلاجة بحوزته نصف طن لحوم فاسدة بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب ثلاجة بحوزته نصف طن لحوم فاسدة ومجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت مباحث التموين، بلاغا يفيد بضبط 550 كيلو جرام "مصنعات لحوم" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.