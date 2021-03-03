الرئيسية أخبار عاجلة العربية: إصابة 8 أشخاص بهجوم إرهابي بالسلاح الأبيض فى السويد الأربعاء، 03 مارس 2021 08:26 م الشرطه السويديه كتب أحمد عرفة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، إصابة 8 أشخاص بهجوم إرهابي بالسلاح الأبيض في السويد. العراق سلاح ابيض السويد ازمه السويد اخر الاخبار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة السويد تحتفل بعيد ميلاد دوق سكانيا.. الأمير أوسكار يكمل اليوم 5 سنوات الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:06 ص السويد بمؤتمر المانحين: 31 مليون دولار أمريكي لمساعدة اليمن العام الجارى الإثنين، 01 مارس 2021 05:44 م السويد تسجل 4995 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات الخميس، 25 فبراير 2021 03:20 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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