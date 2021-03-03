اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 08:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

العربية: إصابة 8 أشخاص بهجوم إرهابي بالسلاح الأبيض فى السويد

الأربعاء، 03 مارس 2021 08:26 م
العربية: إصابة 8 أشخاص بهجوم إرهابي بالسلاح الأبيض فى السويد الشرطه السويديه
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، إصابة 8 أشخاص بهجوم إرهابي بالسلاح الأبيض في السويد.

 

 

 

 


العراق

سلاح ابيض

السويد

ازمه السويد

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة