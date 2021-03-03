وأعلنت اللجنة - برئاسة رئیس الوزراء مصطفى الكاظمى وفقًا لما أوردته كالة الأنباء العراقية "واع" - استمرار الحظر الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد، وكلفت وزارة الصحة بتقییم الموقف حتى الأحد المقبل، وتقدیم توصیات جدیدة لتمدید الحظر مجددا أو رفعه، مجددة دعوة المواطنین إلى الالتزام بلبس الكمامات وفرض الغرامات على المخالفین حفاظا على الصحة العامة ومنع انتشار الوباء، وكانت الحكومة فرضت قبل اسبوعین حظرًا جزئیًا لمواجھة الارتفاع الملحوظ في إصابات كورونا، والذي ارتفع إجمالي الإصابات بھا في البلاد منذ انتشار الجائحة إلى بغداد أكثر من 700 ألف حالة.



ویبدأ الحظر الجزئي من الساعة الثامنة مساء بالتوقیت المحلي (الخامسة مساء بتوقیت غرینتش) وحتى الخامسة فجرًا (الثانیة فجرًا بتوقیت غرینتش) في جمیع أیام الأسبوع على أن یكون حظرًا شاملًا على مدار الساعة في أیام الجمعة والسبت والأحد.