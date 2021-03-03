العاملون بكلية السياحة يشكرون رئيس جامعة بنى سويف لتحسين أوضاعهم المالية

بنى سويف هانى فتحى

أهدى العاملون بكلية السياحة والفنادق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، نسخة من كتاب الله المصحف الشريف تعبيراً عن خالص شكرهم وتقديرهم له، خاصة بعد إعلانه الانتهاء من التسويات لعدد 218 من العاملين الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تحسين أوضاعهم المالية.

وأكد الدكتور منصور على حرص الجامعة المستمر بالارتقاء بمستوى المنظومة الإدارية من خلال خلق بيئة عمل ناجحة، ومراعاة مصالح الموظفين والارتقاء بالمستوى المادى من ناحية والمستوى الإدارى من ناحية أخرى من خلال التدريب المستمر فى كافة المجالات الإدارية الأمر الذى ينعكس إيجابياً على حسن سير العمل بالجامعة.

من جانبهم أعرب العاملون عن شكرهم لرئيس الجامعة لما يوليه من دعم واهتمام بهم فى كافة المجالات والتى تصب فى مصلحتهم ومنها دعمهم لاستكمال دراستهم بالشعب والبرامج بدعم 20 % تشجيعاً لهم.

جدير بالذكر، سبق وقد أعلن رئيس الجامعة عن زيادات مالية للعاملين خلال اجتماعه الأخير بمديرى الكليات، كما أعلن عن ورود موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية على التسويات للعاملين بالجامعة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، على أن يتم التسكين على المستويات الوظيفية طبقا لقانون الخدمة المدنية.