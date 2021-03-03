السجن المشدد 5 سنوات لخفير خاص بتهمة حيازة مواد مخدرة لترويجها بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة خفير خاص مقيم بمركز بلبيس، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، حيث صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 35478 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 16 نوفمبر عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بقيام الأجهزة الأمنية بالمركز نفاذا لإذن النيابة العامة، بضبط "و س" 24 سنة خفير خاص، مقيم قرية الطحاوية مركز بلبيس، بحوزته 10 طرب من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وقدمته النيابة العامة محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.