السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية فى البساتين

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام سائق، 40 سنة، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية «موثق بشهر عقاري البساتين» في ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي " توكيل بيع سيارة" حال تحريره بمعرفة المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن مثل أمام الموظف منتحلا هوية المالك الأصلي للسيارة على خلاف الحقيقة، وأمد بالمعلومات المراد إثباتها وذيل المحرر بتوقيع نسبه زورا للمالك الأصلي والذي أثبت فيه الأخير له السيارة زورا فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.