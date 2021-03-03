الحكومة تسمح بتكهين الفنادق العائمة ومنح أصحابها تراخيص جديدة

أصدرت الحكومة، القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2021 والذي يسمح لأصحاب الفنادق العائمة القديمة غير المستغلة بالتقدم للوزارة بطلب تكهين دون أى إجراءات أخرى، مع الحق في الحصول على ترخيص لفندق عائم جديد.
ويتيح القرار للشركات المالكة حق ترخيص فندق جديد يتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية والمعمول بها وفقا للقرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والصادر في شأن المواصفات الفندقية الجديدة، وتستقبل الإدارة المركزية للفنادق العائمة طلبات أصحاب الفنادق القديمة بعد استيفاء الأوراق والمستندات الإدارية اللازمة، وبعد التأكد من عدم صدور قرار سابق بإلغاء الترخيص السياحي الصادر لها، أو استحقاق أية مديونيات عليها طرف البنوك والجهات الحكومية المختلفة، ويتم سداد الرسوم المقررة للتكهين.
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