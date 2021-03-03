وأضاف، أن "استهداف القواعد العراقية تصرف إرهابي"، لافتا إلى أن "العمليات المشتركة لن تسمح لمن يستخدم السلاح خارج نطاق الدولة بالعبث بأمن الدولة والسلم المجتمعي".


ونبه الى أن "العمليات المشتركة ستقوم بمطاردة مطلقي الصواريخ والقيام بجهد فني كبير وتقديمهم للعدالة".