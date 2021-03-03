وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 78 ألفًا و524 حالة، بعد شفاء 147 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 19 مصابًا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي، يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها، وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب "كورونا" من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.