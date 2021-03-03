الجارديان: هيئة أولمبياد طوكيو تزيد عدد النساء بمجلسها للتأكيد على أهمية المساواة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الهيئة المنظمة لأولمبياد طوكيو قدمت لفتة رمزية تجاه المساواة بين الجنسين من خلال تعيين 12 امرأة في المجلس التنفيذي للهيئة، والذى سيضم الآن 19 امرأة من بين 45 عضوًا، أى بنسبة 42٪.

ولاستيعاب النساء الجديدات، تم زيادة حجم المجلس من 35 إلى 45، كما أدت العديد من الاستقالات يوم الثلاثاء إلى خلق مساحة أكبر، وتم الإعلان عن هذه الخطوة من قبل الرئيس التنفيذي توشيرو موتو بعد اجتماع المجلس التنفيذى، ومن المتوقع الإعلان عن أسماء الأعضاء الجدد يوم الأربعاء.

ودفعت سيكو هاشيموتو، الرئيس الجديد للجنة المنظمة لإحداث هذه التغييرات، وتولت مهامها الشهر الماضي بعد أن أجبر الرئيس السابق يوشيرو مورى البالغ من العمر 83 عاما على الاستقالة بعد أن أدلى بتصريحات مهينة بشأن المرأة، حيث قال إنهم يتحدثون كثيرًا.

وقالت هاشيموتو في بداية اجتماع مجلس الإدارة: "فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين، نعتقد أنه من الضروري العمل بسرعة وتحقيق نتائج قوية من أجل استعادة الثقة في اللجنة المنظمة".

ووعدت هاشيموتو، الفائزة بالميدالية البرونزية الأولمبية السابقة فى التزلج السريع، عندما تولت القيادة بزيادة مشاركة الإناث في المجلس التنفيذي بالهيئة، كانت قد بلغت حوالي 20٪، وقالت أيضًا إن مجلس الإدارة سيكون له الآن نائبة واحدة من بين سبعة.

وتحتل اليابان المرتبة 121 من أصل 153 في ترتيب المساواة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي ، ونادرًا ما توجد النساء في الأدوار القيادية أو في مجلس الإدارة.

واعتبرت الصحيفة أنه من غير المحتمل أن يكون لهذه الخطوة تأثير طويل المدى، وتوظف اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو حوالي 3500 شخص ، لكن سيتم حلها بعد إقامة الأولمبياد المؤجل.

ومن المقرر أن تجتمع هاشيموتو يوم الأربعاء في "اجتماع خماسي" مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية للمعاقين أندرو بارسونز وحاكمة طوكيو يوريكو كويكي والوزير الأولمبي تامايو ماروكاوا.

من المقرر افتتاح الألعاب الأولمبية المؤجلة في 23 يوليو ، تليها الألعاب الأولمبية للمعاقين في 24 أغسطس.