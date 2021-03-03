اليوم السابع
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التحالف العربى يعلن تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثى تجاه السعودية

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:44 م
التحالف العربى يعلن تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثى تجاه السعودية تركى المالكى المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن"
كتب وكالات

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قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العميد الركن تركى المالكى، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية فى مدينة خميس مشيط، بحسب وكالة الانباء الرسمية السعودية .

 

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

 

 


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