الأمن يكشف هوية المتهم بقتل شاب داخل شقته فى السلام

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف غموض حادث العثور على جثة صاحب سوبر ماركت، مذبوحا داخل شقته في منطقة السلام، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالته، بسبب خلافات بينهما.

وتلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا بالعثور على شاب مقتولا داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة صاحب سوبر ماركت مصابا بجرح ذبحى بالرقبة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالته وتم ضبطة بمنطقة الساحل.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة الحقيقى.