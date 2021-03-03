اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 08:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأمن يكشف هوية المتهم بقتل شاب داخل شقته فى السلام

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:50 م
الأمن يكشف هوية المتهم بقتل شاب داخل شقته فى السلام حبس_ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف غموض حادث العثور على جثة صاحب سوبر ماركت، مذبوحا داخل شقته في منطقة السلام، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالته، بسبب خلافات بينهما.

وتلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا بالعثور على شاب مقتولا داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة صاحب سوبر ماركت مصابا بجرح ذبحى بالرقبة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالته وتم ضبطة بمنطقة الساحل.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة الحقيقى.


كشف ملابسات

غموض الواقعة

مقتل شاب

صاحب سوبر ماركت

داخل شقته

ابن خالته

خلافات بينهما

قسم السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة