ولفتت إلى زيادة كبيرة في إغلاق المطاعم والحانات في المناطق الحضرية بسبب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة، محذرة أنه في حال تمديد الطوارئ بالعاصمة طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة فقد تحدث المزيد من عمليات الإفلاس.
 