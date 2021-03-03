إغلاق أكبر مستشفى مؤقت لعلاج مرضى كورونا فى روسيا بعد استقرار الوضع الوبائى

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيان اليوم الأربعاء أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، وكان من بينها 1316 إصابة بدون أعراض سريرية.

وأشار البيان إلى أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1284 إصابة من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سانت بطرسبرج بــ 962 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 691 حالة إصابة.

وأوضح أنه تم تسجيل 452 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 87 ألفا و348 حالة وفاة.

وأضاف بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس " كورونا" المستجد أن 15 ألفا و694 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و853 ألفا و734 شخصا.

