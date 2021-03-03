إصابة طالب جامعى سقط من قطار بمحطة أبوحماد فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب طالب جامعى بكسر فى الذراع الأيمن والحوض، إثر سقوطه من قطار بمحطة أبوحماد فى محافظة الشرقية، وتم نقله إلى مستشفى أبوحماد المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمستشفى أبوحماد المركزى بوصول "عبد الرحمن خ ال" 22 سنة طالب جامعى، مقيم ميت غمر محافظة الدقهلية، مصابا بكسر بالذراع الأيمن ومنطقة الحوض.

وتبين من التحريات سقوطه من القطار بعد سيره من محطة سكة حديد أبوحماد، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.