إصابة شخص صدمة قطار الزقازيق الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أصيب شخص صدمة قطار "الإسماعيلية الزقازيق"، بمحطة سكة حديد قرية المحسمة التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

تلقي اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مدير محطة سكك حديد قرية المحسمة بنطاق مركز أبو صوير، بإصابة شخص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، بعد أن صدمة قطار الزقازيق، أمام المحطة المحسمة.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصاب وعمره 45 عامًا، مقيم بمنطقة أبو خروع أبو صوير، إلى مستشفي جامعة قناة السويس، وتحرر محضر بالواقعة وتم أخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.