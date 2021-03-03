إحالة مديرى مدرستين للتحقيق فى مخالفات بأعمال الامتحانات بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أحال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء مديرى مدرستين ، ولجنتى النظام والمراقبة والكنترول بمدرستى الشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات والشهيد الرائد رفيق عزت الإعدادية بنين للشئون القانونية .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم ، فى بيان لها ، أن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، تابع أعمال الامتحانات والكنترول، وأحال مديرى ولجنتى النظام والمراقبة والكنترول بمدرستى الشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات والشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين للتحقيق، للمخالفات فى أعمال الكنترول للصف الأول الإعدادى .

وأشار البيان، أنه وسط إجراءات احترازية شديدة تواصلت أعمال إمتحانات الصف الأول الإعدادى، وقام حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بتفقد سيرها بمدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات ، وتابع أعمال الكنترول وتنظيم دخول الطالبات للجان .

وأفاد بهاء الدين جمعة خليل رئيس لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة بأن عدد الطالبات (202) طالبة وعدد اللجان (12).

وقال خالد أبو سلمه مدير إدارة التعليم الإعدادى بمديرية تعليم شمال سيناء ، بأن إجمالى عدد الطلبة والطالبات للصف الأول الإعدادى بلغ (10311) طالب وطالبة.



متابعة المدارس



متابعة كنترول المدارس بشمال سيناء



وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد الكنترول