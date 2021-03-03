إحالة شخصين يديران شركة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص فى المعادى للمحاكمة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المعادى، إحالة شخصين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لإدارتهما منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص، حيث أكدت معلومات مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، قيام مسئول وفنى شبكات بشركة لتوزيع الإنترنت بالقاهرة باتخاذ شقة مستأجرة للأول بدائرة قسم شرطة المعادى، مكاناً لإدارة منظومة إتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالشقة سالفة الذكر مقابل اشتراك نقدى شهرى بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة، وعثر بداخلها على العديد من المضبوطات أبرزها جهاز حاسب آلى محمل عليه منظومة لإدارة وتوزيع الإنترنت، وكذا أسماء جميع المشتركين - شاشة عرض -2 جهاز وحدة معالجة مركزية - جهاز لاب توب - عدد من أجهزة استقبال وتوزيع الإنترنت - دفاتر لتحصيل الاشتراكات - مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالشركة - طابعة - عدد من أطباق إرسال الإشارات للمشتركين - عدد 2 هاتف محمول لاستقبال مكالمات المشتركين - مبلغ مالى متحصلات المشتركين.

وبمواجهتهما اعترفا بإدارة شبكة إنترنت بدون ترخيص، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.