إحالة رئيس الإدارة القانونية ومدير القضايا بهيئة المساحة للمحاكمة التأديبية

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة الإدارية، في القضية رقم 24 لسنة 63 بإحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة، ومدير إدارة القضايا والتحكيم، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.



وكشف تقرير الاتهام، أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، والتعليمات المعمول بها بدائرة عملهما في 11 مايو 2020.



وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن مدير إدارة القضايا والتحكيم بالهيئة المصرية العامة للمساحة، حرر مذكرة بتاريخ 11 مايو 2020، لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 5072 لسنة 2 قضاء إداري سوهاج، لشخص آخر والمتضمنة صرف حافز الأداء المتميز، بالمخالفة لما قضة به المحكمة، وما تضمنه تصحيح الحكم، ووافق رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة على مذكرة المحال الأول بشأن تنفيذ الحكم.