أسعار النفط تسجل 62.94 دولار لبرنت و 59.90 دولار للخام الأمريكي

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم، 62.94 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 24 سنتا أو ما يوازي 0.38%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.90 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 15سنتا أو ما يوازي 0.25%.

وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا، إذ أدت مؤشرات على إحراز تقدم في توزيع لقاحات كوفيد-19 في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، إلى انتعاش توقعات الطلب وفقا لرويترز.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أن وزير النفط محمد الفارس قال إن التفاؤل بأن تطعيمات كوفيد-19 ستساعد في تعافي الاقتصاد العالمي أدى إلى تدعيم سوق النفط مضيفا أن "قرارات أوبك+ الأخيرة ساهمت بدعم الأسواق وصبت في مصلحة تعافي الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي الأمر الذي شجع أجواء الاستثمار والتعافي... ويتماشى مع التفاؤل والآمال حول انتشار لقاح كورونا وأثره على انتعاش الاقتصاد العالمي".

وقال أمين عام أوبك، أمس، على تويتر إن آفاق سوق النفط العالمية تظل إيجابية، موضحا أن التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد العالمي ومتانة الطلب في آسيا أمران مشجعان، مضيفا أن الضبابية المعاكسة التي أحدثت صدمة في السوق العام الماضي تواصل الانحسار.