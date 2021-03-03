اليوم السابع
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أسعار الذهب فى مصر تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 762 جنيها للجرام

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:23 م
أسعار الذهب فى مصر تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 762 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب في التعاملات اليوم الأربعاء تراجع للمرة الثانية بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 762 جنيها للجرام، وذلك مع تغيرات عدة وتذبذب مستمر في سعر الذهب عالمياً لتهبط الأونصة قبل قليل إلي 1724 دولار.
 

أسعار الذهب:

عيار 18 : 653.10 جنيه.
 
عيار 21 : 762 جنيها.
 
عيار 24 : 870.85 جنيه.
 
الجنيه الذهب : 6096 جنيها.
 
السعر العالمي : 1724 دولارا.
 
وكانت أسعار الذهب تراجعت مستهل تعاملات أمس بقيمة 6 جنيهات وذلك مع هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً عند 1715 دولارا، لكن مع ارتفاع سعر أوقية الذهب إلي 1730 دولار فإن السوق المصري شهد تحركا نحو الارتفاع لكن عادت الأسعار للهبوط مرة أخري اليوم.
 
أسعار الذهب على المستوى العالمي تضررت بصورة ملحوظة من ارتفاع الدولار، وكذلك انتعاش في سوق الأسهم، وهذا يفتح شهية المستثمرين للمخاطرة والتخلي عن الذهب بوصفه ملاذا آمنا أوقات الأزمات والاضرابات السياسية أو الاقتصادية أو وقت انتشار الأمراض والأوبئة.
 
حركة الذهب عالميًا وفي السوق المصري ستواصل تغيرها وتذبذها خلال الساعات القادمة، بعد 24 ساعة كانت مليئة بالتغيرات المستمرة.

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