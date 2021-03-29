9 محاور رئيسية تناقشها اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى بمشاركة مصر

كتب عبد الحليم سالم

أصابت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التى لا تزال مستمرة الاقتصاد العالمى بنكسة غير مسبوقة، ومن المرجح أن يكون التعافى منها بطيئا ومتباينا، وتسبَّبت الأزمة الراهنة بحسب البنك الدولى فى تفاقم أوضاع عدم المساواة فى أنحاء العالم، وبدون الحصول على اللقاحات ستزداد الفجوة اتساعا.

وفى الوقت نفسه، أظهرت جائحة كورونا بجلاء ضرورة إيجاد سبيل أفضل لتلبية احتياجات البلدان النامية للتمويل بالاستدانة، وحتى ننعم بمستقبل مستدام، يجب إيجاد حلول في البلدان النامية حيث تبلغ فجوة الاستثمار أشدها، ويتأثَّر الناس أكثر من غيرهم من جراء أزمة المناخ، فما الذى يتطلَّبه تحقيق تعافٍ قادرٍ على الصمود يعود بالنفع على الناس وكوكب الأرض؟

أشار البنك الدولى انه ستُركِّز اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لعام 2021 التى ستُعقد فى شكل افتراضى كامل عبر شبكة الإنترنت من 5 إلى 11 أبريل على "مساعدة البلدان على بناء تعافٍ أخضر وقادر على الصمود، وسيناقش القادة من الحكومات ومؤسسات الأعمال والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى مع مجموعة متنوعة من الخبراء هذه التحديات العالمية، والسبيل للمضى قدما نحو تحقيق تعافٍ قادر على الصمود.

ويناقش المتحدثون والخبراء 9 محاور هى:

1 - كيف يمكن تحقيق تعاف أخضر يراعى ظروف البيئة، وإعادة بناء الأنظمة الاقتصادية لتحسين استخدامها للموارد وخلْق مستقبل غير ضار بالمناخ.

2 - كيف يمكن للشركات تطوير نفسها لتتمكن من خلْق مزيد من الوظائف، وكيف يمكن للحكومات إيجاد سبل جديدة لتحويل الأزمة إلى فرص لتحقيق النمو، وكيف يمكن للشباب تفادى خطر "ضياع جيل كامل

3 - كيف يُمكِن لواضعى السياسات ضمان أن يستفيد الجميع من منافع التعافى وألا تتفاقم أوضاع عدم المساواة، ويشمل هذا إيلاء اهتمام بالطرق التى أثَّرت بها الجائحة على النساء والفتيات أكثر من غيرهن

4 - ستناقش وجهات النظر المختلفة بشأن هيكل مالى دولى جديد للديون يُبرِز عواقب التقاعس والتراخى على الفقر والتنمية

5 - ما هى خيارات السياسات المتاحة للبلدان لتعزيز التمويل بالاستدانة على نحو يكفل الصمود في وجه الصدمات، ولدعم إعادة هيكلة الديون بكفاءة عند الحاجة، وزيادة شفافية الديون

6- ما المطلوب لمساعدة البلدان على التأهُّب والاستثمار فى تنميةٍ منخفضة الانبعاثات الكربونية وقادرةٍ على الصمود، وما الذى يتطلَّبه تحقيق تعافٍ قادرٍ على الصمود يعود بالنفع على الناس والكوكب

7 - الجهود الجارية فى البلدان النامية للاستعداد من أجل عمليات واسعة النطاق لتوزيع اللقاحات، ومواطن القوة والضعف في استعداد البلدان، والتدابير اللازمة للحصول على اللقاحات وتوزيعها، وأهمية الشراكات والتعاون بين كل الأطراف صاحبة المصلحة من أجل تحقيق النجاح

8 - الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحفيز الابتكار، والإنتاج، والتصنيع من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة للقاحات وأدوات الاختبار والعلاجات لفيروس كورونا

9 - كيف أفرزت جائحة كورونا فرصا وتحدياتٍ في مجالات البحوث والتمويل والسياسات، مع سعينا لبناء أنظمة صحية واقتصادية أقدر على الصمود الآن - وفي المستقبل