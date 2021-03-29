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600 مليون دينار لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا بالكويت

الإثنين، 29 مارس 2021 08:01 م
600 مليون دينار لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا بالكويت البرلمان الكويتي - أرشيفية
وكالات

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كشفت مصادر حكومية كويتية، أن مجلس الوزراء الكويتي وافق قبل قليل في اجتماعه اليوم الإثنين على اعتماد إضافة صرف مكافاة الصفوف الأولى ضمن ميزانيات وزارات الدولة.
 
وقالت المصادر للقبس، إن مجلس الوزراء سيحيل هذا القرار إلى مجلس الأمة للموافقة عليه ثم صرفها كإضافة على الميزانيات تجنباً لدخولها على بند العهد. 
 
وفي وقت لاحق، اعتمد مجلس الوزراء مشروع بقانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 600 مليون دينار، لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، ورفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، تمهيداً لاحالته إلى مجلس الأمة.
 
 

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كورونا بالكويت

الكويت

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