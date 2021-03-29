13 سفينة بقناة السويس تنتظر عودة الملاحة عقب تعويم السفنية الجانحة.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

قدم "اليوم السابع " بث مباشر من قناة السويس بالإسماعيلية والتى تنتظر بها 13 سفينة، وهى قادمة من البحر المتوسط فى اتجاه البحرى الأحمر التى تم تيسيرها من قبل هيئة قناة السويس على أمل عودة الملاحة مرة أخرى ولكن تأخر تعويم السفينة.

وظهر خلال البث إحدى السفن الأخرى التى تمتلكها الشركة التى جنحت سفينتها فى قناة السويس تنتظر ضمن قافلة الشمال، كما أنه تم تعويم السفينة الجانحة حتى الآن بنسبة 80% من عملية التعويم، وبعد الانتهاء من تعويمها بنسبة 100% سوف تنتظر فى مكان البحيرات لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأكد الفريق أسامة ربيع ، رئيس الهيئة ، فى بيان ، أنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80 ، وابتعاد مؤخرة السفينة 102 بدلًا من 4 أمتار ، ومن المقرر استمرار المناورات مرة الأخرى بعد ساعتين لمحاولة تعويم السفينة لاستغلال ارتفاع منسوب المياه لتصبح فى منتصف قناة السويس ، لاستئناف عودة حركة الملاحة مرة أخرى.

وتنتظر 400 سفينة عودة الملاحة مرة أخرى بالإضافة إلى الـ 13 سفينة الحالية ، وتقدم هيئة قناة السويس كل الدعم اللوجيستى لهذه السفن وتقدم رعاية كامل داخل هذه السفن، وتقديم حزمة من الدعم التحفيزى بعد أن علقت رحلاتها عدة أيام بسبب حادث السفينة البنمية العملاقة.

يذكر أن الجميع ينتظر عودة الملاحة مرة أخرى بقناة السويس ، وذلك عقب جنوح السفينة التى عطلت الحركة بالمجرى الملاحي ، وأكد الفريق أسامة ربيع ، أن الرأى الأول يكون لقبطان السفينة وليس المرشدين.