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وزير خارجية الأردن: نقف صفا واحدا ضد الإرهاب ونسعى للتوصل لحل سياسى لأزمة سوريا

الإثنين، 29 مارس 2021 06:48 م
وزير خارجية الأردن: نقف صفا واحدا ضد الإرهاب ونسعى للتوصل لحل سياسى لأزمة سوريا ايمن الصفدى
كتب أحمد عرفة

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قال أيمن الصفدى، وزير الخارجية الأردنى،إننا نقف صف واحد ضد الإرهاب، ونسعى إلى التوصل لحل سياسى ينهى الكارثة فى سوريا ويحفظ أمن سوريا واستقرارها ويعيد لها أمنها وعافيتها ودورها الرئيسى في منطقتنا.

 

وأضاف وزير الخارحية الأردني، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، ووزير الخارجية العراقى فؤاد حسين،: أمل أن نكون قد حققنا بعض التقدم فى أجندة القمة التى ستكون صاحبة مغزى كبير من حيث مخرجاتها وتضامنها مع العراق.

 

وتابع وزير خارجية الأردن: ما حققه العراق من نصر فى مكافحة الإرهاب هو نصر لنا جميعا، موضحا أنه يجب تحييد العراق عن التوترات الإقليمية.

 

 

 


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