اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية العراقى يستقبل سامح شكرى في مطار بغداد الدولى

الإثنين، 29 مارس 2021 04:04 م
وزير الخارجية العراقى يستقبل سامح شكرى في مطار بغداد الدولى وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، وزير خارجية العراق فؤاد حسين في مطار بغداد الدولى. ويجتمع وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق في العاصمة العراقية بغداد اليوم الإثنين، ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفى مشترك في العاصمة بغداد.

 

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، بأن وزير الخارجية، فؤاد حسين، سيستقبل نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي لعقد اجتماع ثلاثي.

 

وأشار الصحاف إلى أن آلية التنسيق الثلاثي بين القاهرة وبغداد وعمان ستكون على مستوى وزراء الخارجية، وستمهد لاجتماع الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

 


مصر

اخبار مصر

وزير الخارجيه

سامح شكرى

وزير خارجيه العراق

فؤاد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة