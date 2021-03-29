وزير الخارجية العراقى يستقبل سامح شكرى في مطار بغداد الدولى

كتب : أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، وزير خارجية العراق فؤاد حسين في مطار بغداد الدولى. ويجتمع وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق في العاصمة العراقية بغداد اليوم الإثنين، ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفى مشترك في العاصمة بغداد.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، بأن وزير الخارجية، فؤاد حسين، سيستقبل نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي لعقد اجتماع ثلاثي.

وأشار الصحاف إلى أن آلية التنسيق الثلاثي بين القاهرة وبغداد وعمان ستكون على مستوى وزراء الخارجية، وستمهد لاجتماع الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.