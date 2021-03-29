وزير الخارجية العراقى: بحثنا العلاقات الاقتصادية مع مصر والأردن

قال فؤاد حسين وزير الخارجية العراقى، إنه تم بحث العلاقات الاقتصادية مع مصر والأردن، مضيفا: "بحثنا المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن: "بحثنا مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة في الأردن"، مردفا:"بحثنا تسهيل التنقل بين الدول الثلاثة".
وتابع: "أكدنا على أهمية عقد الاجتماع الثلاثى بصفة دورية"، مردفا:"بحثنا الحرب على الإرهاب والأزمة في اليمن وقضايا إقليمية".
وأوضح أنه تم بحث مسألة التشييد والبناء والإسكان والتعاون بين وزارة الإسكان والإعمار والشركات المصرية في هذا المجال.
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