وزيرة الهجرة مشيدة بنجاح تعويم السفينة البنمية: رجال يعملون ليل ونهار

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاجتماع الثالث لمبادرة «مصرية بـ100 راجل»، بمشاركة الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ونخبة من سيدات مصر بالخارج بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من شباب مصر الدارسين بالخارج، من المشاركين بمركز وزارة الهجرة للحوار، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، الذى أطلقته الوزارة فى العام 2017، تزامنا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 عاما للمرأة المصرية.

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء اليوم بالإشادة بجهود رجال مصر، وأبطال هيئة قناة السويس بقيادة الفريق أسامة ربيع، فى تعويم السفينة البنمية الجانحة "إيفر جيفن"، وقالت: "رجال يعملون ليل ونهار على مدار الساعة ليعلنوا للعالم أن مصر تستطيع بقيادة سياسية حكيمة وواعية قادرة على إدارة الأزمة، وأن يد الله معنا"، مهيبة بالجميع الحصول على أى معلومات عن مصر من المصادر الرسمية وتحرى الدقة.

كما هنأت وزيرة الهجرة الدكتورة مايا مرسى، بمناسبة موافقة البرلمان المصرى على تعديل القانون لتجريم ختان الإناث فى مصر، ما يعد انتصارا للمرأة المصرية وترجمة لجهود كبيرة قام بها المجلس القومى للمرأة بدعم من القيادة السياسية.

وتابعت: "أننا لا يمكن أيضًا أن نغفل تحرك القيادة السياسية الفورى لموقع حادث قطارى سوهاج ومتابعة موقف الوفيات والمصابين"، مؤكدة أنه لا مجال للتراخى فى الدولة وأن مصر تنهض من جديد.

وأكدت الوزيرة أن لقاء اليوم يأتى بمشاركة الدكتورة مايا مرسى للرد على استفسارات المصريين والمصريات بالخارج حول وضع المرأة المصرية وقانون الأحوال الشخصية وغيرها من قضايا المرأة.

من ناحيتها، أوضحت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصر تسهد عهدًا استثنائيًا بدعم وايمان القيادة السياسية بها، والحفاظ على حقوقها فى المجالات المختلفة: السياسية والاقتصادية، وكذلك مشروعات القوانين التى تخدم المرأة المصرية وتمنحها المكانة اللائقة بدورها فى الداخل والخارج.

وثمنّت الدكتورة مايا مرسى مشاركة المصريات بالخارج واحتضان وزارة الهجرة للشباب المصريين الدارسين بالخارج، مشيدة بدعم الدولة المصرية لجهود المجلس القومى للمرأة، وبجهود وزارة الهجرة مع عظيمات مصر بالخارج وما منحه الدستور لسيدات مصر من مكتسبات.

وردا على أسئلة السيدات المصريات بالخارج، أوضحت د. مايا مرسى أن نجاح كل سيدة مصرية بالخارج أبلغ رسالة ودعم يمكن تقديمه لصورة الدولة المصرية، فضلا عن نشر الوعى بجهود الدولة المصرية فى تمكين المرأة على منصات التواصل الاجتماعى، وما حققته من مكتسبات خلال السنوات الست السابقة.

وأكدت د. مايا مرسى أن مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس يتلقى شكاوى السيدات عبر الخط المختصر 15115 ويعمل على تقديم الدعم القانونى والنفسى للسيدات فى مصر، مؤكدة أن هناك آلاف من هذه الشكاوى يتم حلها، موضحة أن وزارة الهجرة لا تألو جهدا فى مساعدة المصريات بالخارج.

وفى ختام اللقاء، أشادت وزيرة الهجرة بالعرض الثرى الذى قدمته الدكتورة مايا مرسى، والاستعراض السريع لجهود الدولة المصرية والقوانين التى تم استحداثها لحماية المرأة المصرية، والردود التى قدمتها للمصريات بالخارج والشباب الدارسين بالخارج.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن مبادرة "مصرية بـ100 راجل" تهدف إلى ربط المصريات فى الخارج بالوطن والمشاركة فى جهود التنمية المختلفة، وهو ما قدمناه فى زيارة الواحات البحرية والترويج للتمور المصرية الفاخرة، بجانب دعم المبادرات الوطنية للدولة المصرية وطرق المشاركة فيها وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، علاوة على إمدادهن بكافة الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر للتصدى للشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها.