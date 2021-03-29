وزيرة الصحة: 835 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

كتب _ وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 835 ألفًا و345 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، لمتابعة سير العمل بالمبادرة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك بحضور اللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي السودة، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت خلال الإجتماع المدة الزمنية المستغرقة بين تسجيل المواطنين وإجراء العمليات الجراحية في التخصصات المختلفة ضمن المبادرة، والتأكد من تلقي المواطنين أفضل خدمة طبية في أقصر مدة زمنية ممكنة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

ولفت مجاهد، إلى أن الوزيرة وجهت بإعادة تشكيل اللجان العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات العلاج وتحديثها، من شباب الأساتذة والإستشاريين الحاصلين على الزمالة المصرية أو الدكتوراه لتحديث وتوحيد بروتوكولات العلاج للمرضى، كما راجعت الوزيرة جاهزية كافة المستشفيات التي تشملها المبادرة وقدرتها على إجراء العمليات على مدار اليوم، حسب نوع وطبيعة العمليات التي يتم إجراؤها.

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة وجهت بتشكيل فريق من خارج غرفة عمليات قوائم الانتظار، لمتابعة سير العمل وتقييم أداء العمل بالمبادرة من خلال قياس مؤشرات مدد إنتظار المواطنين لإجراء العمليات، بحيث يكون المراقب على الخدمة ليس مقدمها، بما يساهم في حصول المرضى على أفضل مستوى من الرعاية والخدمة الطبية اللازمة.

وتابع مجاهد أن الوزيرة ناشدت المواطنين ممن يحتاجون لأي من التدخلات الجراحية التي تشملها المبادرة، التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وتلقي أي استفسارات بشأن المبادرة http://wlms.smcegy.com/ ، كما أن الوزارة تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن15300