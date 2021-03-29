اليوم السابع
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الإثنين، 29 مارس 2021 01:02 م
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وزيرة التجارة والصناعة تتفقد عدد من المصانع بالمجمع الصناعى فى المحلة.. لايف

الإثنين، 29 مارس 2021 12:01 م
وزيرة التجارة والصناعة تتفقد عدد من المصانع بالمجمع الصناعى فى المحلة.. لايف وزيرة التجارة ومحافظ الغربية يتفقدان المصانع
الغربية - محمد طارق

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نشر تليفزيون "اليوم السابع" بث مباشر لزيارة الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة للمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى ، لتسليم عدد من الوحدات ، وذلك فى إطار جولاتها الميدانية لتفقد عدد من المشروعات.

والجدير بالذكر أن المشروع يتكون من 3 مناطق، منها منطقة مقام عليها 6 مصانع كبرى تضم 615 وحدة صناعية مساحة الواحدة 48م2 كاملة المرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى ، وجاهزة للاستخدام، لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين والشباب للبدء فورا فى العمل على أرض الواقع، دون السير فى إجراءات إنهاء التشطيبات الخاصة بالوحدة.

من جانبه، أشار محافظ الغربية إلى أن مدينة المحلة الكبرى بها صناعات متعددة، على رأسها الغزل والنسيج، مؤكدًا أن المجمع الصناعى سيعيد المحلة إلى رونقها الصناعى السابق، حيث تدعم المحافظة المستثمرين ومشاريعهم بالإمكانيات كافة.

 

جولة وزير التجارة ومحافظ الغربية بالمصانع
جولة وزير التجارة ومحافظ الغربية بالمصانع

 

وزيرة التجارة ومحافظ الغربية يتفقدان المصانع
وزيرة التجارة ومحافظ الغربية يتفقدان المصانع

محافظ الغربية

وزيرة التجارة والصناعة

المنطقة الصناعية فى المحلة

المحلة الكبرى الغربية

المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى

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