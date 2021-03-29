وزيرة التجارة والصناعة تتفقد عدد من المصانع بالمجمع الصناعى فى المحلة.. لايف

الغربية - محمد طارق

نشر تليفزيون "اليوم السابع" بث مباشر لزيارة الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة للمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى ، لتسليم عدد من الوحدات ، وذلك فى إطار جولاتها الميدانية لتفقد عدد من المشروعات.

والجدير بالذكر أن المشروع يتكون من 3 مناطق، منها منطقة مقام عليها 6 مصانع كبرى تضم 615 وحدة صناعية مساحة الواحدة 48م2 كاملة المرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى ، وجاهزة للاستخدام، لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين والشباب للبدء فورا فى العمل على أرض الواقع، دون السير فى إجراءات إنهاء التشطيبات الخاصة بالوحدة.

من جانبه، أشار محافظ الغربية إلى أن مدينة المحلة الكبرى بها صناعات متعددة، على رأسها الغزل والنسيج، مؤكدًا أن المجمع الصناعى سيعيد المحلة إلى رونقها الصناعى السابق، حيث تدعم المحافظة المستثمرين ومشاريعهم بالإمكانيات كافة.



جولة وزير التجارة ومحافظ الغربية بالمصانع