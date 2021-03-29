وزيرة التجارة من المحلة: 2.7 مليار دولار صادرات الغزل والنسيج.. صور

الغربية - محمد طارق

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تولى قطاع الغزل والنسيج اهتماماً كبيراً، باعتباره من الصناعات الحيوية التى تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية كبيرة، تؤهلها لتكون من الدول الرائدة فى هذا المجال، وتمكنها من الارتقاء بصادراتها للأسواق الخارجية، وتوفير فرص العمل أمام الشباب، حيث تسعى الوزارة إلى إعادة هذا القطاع المهم إلى سابق عهده وتطويره، من خلال تعميق الصناعة المحلية، وتحديث التكنولوجيات المستخدمة فى الصناعة لمواكبة التطورات العالمية، فضلاً عن التوسع فى إنشاء تجمعات صناعية متكاملة تتضمن كافة حلقات الصناعة وإرساء قاعدة قوية للصناعات المغذية.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" خلال جولتها بالمحلة في الغربية أن الوزارة حريصة على التوسع فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات للمستثمرين، لتعميق التصنيع المحلى ورفع القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل للشباب فى كافة محافظات الجمهورية، لافتةً إلى أن مجمع المحلة الكبرى الذى تم طرحه فى إطار الـ7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر أكتوبر الماضى متوفر به 611 وحدة، بمساحة 48 متر مربع لكل وحدة ومتخصص فى الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعة المفروشات والملابس، حيث تم اليوم تسليم عقود تخصيص 5 وحدات لـ 5 مستثمرين ليصل اجمالى ما تم تخصيصه 52 وحدة تعاقد عليها 24 مستثمراً وتم تسليمهم العقود النهائية لبدء اجراءات التشغيل الفعلى .

وأوضحت "جامع " إن المجمع مصمم ومزود بأعلى التقنيات التى تخدم الانتاج داخل الوحدات ، بالاضافة إلى توافق مساحات الوحدات التى تبلغ 48 متر مربع للوحدة مع طبيعة الأنشطة التى ستقام بالمجمع، فضلا عن الارتفاع المناسب للمجمعات لدخول الالات والمعدات، مشيرة الى أن محافظة الغربية خصصت مقرًا بالمجمع لممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم التيسيرات والدعم الفنى لمستثمرى المجمع.

وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة ، أن الوحدات الصناعية بالمجمع جاهزة بكافة التراخيص والاشتراطات البيئية ومتاحة بنظام الإيجار بأسعار مناسبة ، الأمر الذى يسهم فى تشجيع أصحاب المشروعات متناهية الصغر لسرعة بدء الإنتاج وجذبهم للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمى والقضاء على العشوائية وضمان حصول هذه المشروعات على المزايا التى تقدمها الدولة للمشروعات المقننة، لافتة إلى أن مدة الإيجار للوحدة 10 أعوام قابلة للتجديد فى حالة استمرار النشاط ، كما تم منح المستثمرين فترة سماح قدرها 6 أشهر من دفع إيجار الوحدة لحين بدء النشاط بالوحدة الإنتاجية.

واشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة طرح مجمعى الصناعات الصغيرة بمحافظتى أسوان وأسيوط أمام المستثمرين ، مع استكمال اعمال الإنشاءات والتشطيبات بـ الـ4 مجمعات المتبقية فى محافظات البحيرة والفيوم وقنا ، ليصل إجمالى المجمعات التى تضمنتها خطة الوزارة إلى 17 مجمعاً باجمالى 5046 وحدة وتوفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأوضحت جامع أن قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يعد من أهم القطاعات التصديرية ، حيث بلغت الصادرات المصرية من القطاع العام الماضى 2.7 مليار دولار ، لافتةً إلى أهمية زيادة معدلات تصدير هذا القطاع ، خاصة وأن مصر تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها للمنافسة فى السوقين المحلى والخارجي .

هذا ومن المقرر أن تعقد وزيرة التجارة والصناعة لقاءاً موسعاً فى ختام الزيارة مع عدد من منتجى الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات ، بمقر ديوان عام محافظة الغربية للوقوف على اهم التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى والحلول المقترحة للنهوض بالصناعات النسيجية وزيادة معدلات التصدير .



جولة وزيرة التجارة بالمصانع من الداخل



جولة وزيرة التجارة بالمصانع



جولة وزيرة التجارة بالمنطقة الصناعية



مصانع المنطقة الصناعية بالمحلة



وزيرة التجارة أثناء حديثها مع أصحاب المصانع



وزيرة التجارة مع العاملين



وزيرة التجارة ومحافظ الغربية بالمصانع



وزيرة التجارة ومحافظ الغربية



وزيرة الصناعة بالمنطقة الصناعية بالمحلة