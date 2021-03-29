هيئة قناة السويس تعقد مؤتمرا ظهر اليوم لمحاكاة أعمال تعويم السفينة الجانحة

الإسماعيلية - السيد فلاح

يعقد مسئولو هيئة قناة السويس، فى الثانية عشر ظهر اليوم، بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، عرضا تقديميا، يوضح دور المركز باعتباره أحد أهم مراكز التدريب بالهيئة، علاوة على كونه مركزا بحثيا لدراسة الأزمات وتحليلها، ومركزا استشاريا تستعين به الخطوط الملاحية لتقديم المشورة بشأن إمكانية عبور السفن العملاقة الجديدة، التى يتم بناؤها بترسانات السفن العالمية عبر قناة السويس، كما سيتم التعرف من خلال محاكى القاطرات على دور القاطرات البحرية فى أعمال القطر والإنقاذ البحرى.

ويتضمن البرنامج عرضًا تقديميًا ومجموعة من محاكاة لمناورات العبور بالقناة خلال موجات الطقس السيئ، ومحاكاة لأعمال القطر لسفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.































