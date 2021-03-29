اليوم السابع
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هيئة قناة السويس تعقد مؤتمرا ظهر اليوم لمحاكاة أعمال تعويم السفينة الجانحة

الإثنين، 29 مارس 2021 03:40 ص
هيئة قناة السويس تعقد مؤتمرا ظهر اليوم لمحاكاة أعمال تعويم السفينة الجانحة السفينة الجانحة بقناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

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يعقد مسئولو هيئة قناة السويس، فى الثانية عشر ظهر اليوم، بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، عرضا تقديميا، يوضح دور المركز باعتباره أحد أهم مراكز التدريب بالهيئة، علاوة على كونه مركزا بحثيا لدراسة الأزمات وتحليلها، ومركزا استشاريا تستعين به الخطوط الملاحية لتقديم المشورة بشأن إمكانية عبور السفن العملاقة الجديدة، التى يتم بناؤها بترسانات السفن العالمية عبر قناة السويس، كما سيتم التعرف من خلال محاكى القاطرات على دور القاطرات البحرية فى أعمال القطر والإنقاذ البحرى.

ويتضمن البرنامج عرضًا تقديميًا ومجموعة من محاكاة لمناورات العبور بالقناة خلال موجات الطقس السيئ، ومحاكاة لأعمال القطر لسفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.

تكثيف العمل بمحيط السفينة الجانحة لتعويمها (4)
 

 

تكثيف العمل بمحيط السفينة الجانحة لتعويمها (5)
 

 

تكثيف العمل بمحيط السفينة الجانحة لتعويمها (1)
 

 

تكثيف العمل بمحيط السفينة الجانحة لتعويمها (2)
 

 

السفينة الجانحة بقناة السويس (3)
 

 

تكثيف العمل بمحيط السفينة الجانحة لتعويمها (3)
 

 

السفينة الجانحة بقناة السويس (1)
 

 

السفينة الجانحة بقناة السويس (2)
 

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