اليوم السابع
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هيئة قناة السويس تعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة

الإثنين، 29 مارس 2021 04:16 م
هيئة قناة السويس تعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أعلنت هيئة قناة السويس عن تنظيم فعاليات مؤتمر صحفي للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء اليوم الإثنين، للإعلان عن نجاح الهيئة في تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة وجهود الهيئة في هذا الإطا ، علاوة على إلقاء الضوء على تفاصيل عودة حركة الملاحة بالقناة.

وقالت هيئة قناة السويس، بعد تحريك السفينة البنمية الجانحة رسمياً، إنه سيتم تنظيم فعاليات المؤتمر الصحفى في الثامنة مساءاً اليوم بنادي الشاطئ بمحافظة الإسماعيلية.

رصد "تليفزيون اليوم السابع" مساء اليوم الإثنين، لحظة بدء تحريك سفينة الحاويات البنمية الجانحةEVER GIVEN، بنجاح بعد إستجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث بدأت السفينة فى إتخاذ إتجاه الإبحار رسمياً داخل قناة السويس.

وتحركت السفينة رسمياً فى قناة السويس بعد نجاح جهود رجال هيئة قناة السويس فى تحريك السفينة من جنوحها، وتم بدء قطرها فى طريقها لموقعها فى بحيرات الإسماعيلية تمهيداً لعودة حركة الملاحة بصورة طبيعية داخل قناة السويس، حيث أنها بعد تحريكها صباحاً أدت شدة وسرعة الرياح لعودتها للجنوح مرة آخرى، ولكن حالياً تم بدء تحريك السفينة رسمياً وقطرها نحو بحيرات الإسماعيلية.

ومن جانبه قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه بعد التعامل مع السفينة يجرى التعامل معها بقطرها من منطقة الجنوح لتتحرك بعد ذلك إلى مكان آمن، حيث أنه تم عمل تجارب قبل التعامل وعمل توصيات لصاحب القرار فى هذا الشأن، موضحاً أن جميع المرشدين يتدربون بصورة دورية داخل المركز لخدمة السفن العالمية، مؤكداً على أنه بعد تعويم السفينة البنمية تم العمل على قطرها وتم عرض المشهد الكامل لمخطط عملية قطر السفينة البنمية لفتح قناة السويس من جديد فى محاكاة داخل مركز التدريب بالهيئة.

وكان قد أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحةEVER GIVEN  بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الحادية عشرة والنصف صباحا، ليصل إلى 2 متر بما يسمح  بتعديل مسار السفينة بشكل كامل، لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا، ومن ثم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مؤكداً على ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100 %.

 

 


السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة

قناة السويس

EVER GIVEN

السفينة البنمية

سفينة قناة السويس

نجاح تعويم السفينة الجانحة

أسامة ربيع

نجاح تعويم السفينة البنمية

مناورات تعويم السفينة الجانحة

شد السفينة الجانحة

إيفر جيفن

ايفر جيفن

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