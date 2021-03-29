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هيئة قناة السويس: بدء مناورات الشد لتعويم السفينة البنمية الجانحة

الإثنين، 29 مارس 2021 05:54 ص
هيئة قناة السويس: بدء مناورات الشد لتعويم السفينة البنمية الجانحة السفينة الجانحة بقناة السويس
بورسعيد - السيد فلاح - محمد عزام

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أعلنت هيئة قناة السويس فجر اليوم الإثنين، بدء مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة إتجاهات مختلفة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن توزيع  القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في إتجاه الشمال بواسطة كلا من القاطرة "بركة ١ "، والقاطرة "عزت عادل"، بقوة شد 160 طن لكل منهما، فيما تقوم 4 قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتان الجديدتان، "عبد الحميد يوسف"، و"مصطفى محمود"، بقوة شد 70 طن لكل منهما، والقاطرتان بورسعيد 1 وبورسعيد 2 .

السفينة الجانحة بقناة السويس (1)

كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا، وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد ٢٨٥ طن، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان "تحيا مصر١ "و"تحيا مصر ٢" في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

السفينة الجانحة بقناة السويس (2)

جدير بالإشارة، إلى أن القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت مساء أمس الأحد، للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.


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