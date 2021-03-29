اليوم السابع
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هيئة أمريكية: 95 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في أمريكا حتى الآن

الإثنين، 29 مارس 2021 09:36 م
هيئة أمريكية: 95 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في أمريكا حتى الآن لقاح كورونا
واشنطن (أ ش أ)

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 ذكرت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ،اليوم/ الاثنين/، أن أكثر من 95 مليون شخص، تلقوا على الأقل جرعة أولى من اللقاح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، بنسبة 29% من إجمالي السكان، منهم 16% ،أي حوالي 52.6 مليون، تم تطعيمهم بالكامل.

وأوضحت الهيئة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه تم حقن حوالي 146 مليون جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.. مشيرة إلى أن 145 مليونا و812 ألفاً و835 جرعة إجمالية تم حقنها، وهو ما يمثل حوالي 81% من إجمالي 180 مليونا و646 ألفا و656 جرعة تم تسليمها.

 

 

 


الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن

كورونا

فيروس كورونا

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