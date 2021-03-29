اليوم السابع
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هبوط أرضى فى إدكو بالبحيرة.. والتدخل السريع ينهى أعمال الصيانة.. صور

الإثنين، 29 مارس 2021 02:36 م
هبوط أرضى فى إدكو بالبحيرة.. والتدخل السريع ينهى أعمال الصيانة.. صور إصلاح هبوط أرضى فى إدكو
البحيرة - فريق المحافظات

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شهد أحد الشوارع الجانبية فى مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، هبوطا أرضيا مفاجئا، وذلك بسبب المياه التى أدت إلى حدوث حفرة كبيرة فى الشارع، وأخطر أهالى إدكو مجلس المدينة على الفور بالهبوط الأرضى، بشارع متفرع من شارع عطية ماضى بمدينة ادكو، لمتابعة الهبوط وحل المشكلة فى أقرب وقت.

وقام فريق التدخل السريع، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بالتشديد على رفع حالة التأهب القصوى والتدخل السريع وكذلك الاستجابه الفوريه لشكاوى المواطنين حفاظاً على أرواح المواطنين، وبناءً على تعليمات المهندس هشام عابدين رئيس مركز ومدينة إدكو فى هذا الشأن، تم الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضى بالشارع بإشراف ياسر هلال مدير الصرف الصحى بإدكو.

 

أعمال الصيانة
أعمال الصيانة

 

الهبوط
الهبوط

 

هبوط أرضى
هبوط أرضى

 

 


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