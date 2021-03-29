"نورا" من ذوى الهمم حصلت على محو الأمية بعد 28 سنة ووصلت للماجستير.. فيديو

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع نور يحى، ملكة ذوى الهمم بمحافظة بنى سويف والتى تعانى من ضمور فى الجسم، حيث قالت نور لـ"اليوم السابع": بعد 28 عاما من ولادتها قررت أن تتعلم القراءة والكتابة لتتحدى هذه الإعاقة التى جعلتها قعيدة المنزل.
وأضافت نور، إسمى ذكية يحى أو نور يحى، من سكان منطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف، قدمت إلى الدنيا مصابة بضمور فى الجسم نتيجة زواج الأقارب فوالديا ابناء عم، وكان لى شقيقتى مصابة بذات المرض إلا أنها توفيت.
هنا داخل مملكتها بإحدى الوحدات السكنية بمنطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف ، تعيش الملكة نور يحى ، تلك الفتاة من ذوى الهمم التى ولدت بضمور فى الجسم نتيجة زواج والديها اولاد العم .
وسط عصفورين ذات ألوان متناسقة وجذابة تعيش ذكية يحى أو نور داخل شقتها بمدينة بنى سويف منطقة شرق النيل بعد وفاة شقيقتها والتى ولدت أيضا مصابة بضمور فى الجسم نتيجة زواج الاقارب فوالديهما هم اولاد عم .
وبعد 28 عاما من ولادتها قررت الفتاة التى ولدت مصابة بضمور فى الجسم أن تتعلم القراءة والكتابة لتتحدى هذه الإعاقة التى جعلتها قعيدة المنزل.
نور تحدث ل اليوم السابع قاءلة :أسمى ذكية يحى أو نور يحى من سكان منطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف ، قدمت إلى الدنيا مصابة بضمور فى الجسم نتيجة زواج الاقارب فوالديا ابناء عم ، وكان لى شقيقتى مصابة بذات المرض إلا أنها توفيت .
وأضافت نور أنها تعرضت لحالة من اليأس لعدم قدرتها على الحركة والتحرك إلا أنها قررت أن تجعل من نفسها ذات شأن فى المجتمع.
وتابعت نور "نظرة المجتمع إلى الإنسان من ذوى الاحتياجات الخاصة كانت دافع أن أتعلم وبالفعل حصلت على شهادة محو الأمية بعد عناء شديد فى سن ال 28 عاما".
واضافت نور :عقب حصولى على شهادة محو الأمية التحقت بالمرحلة الاعدادية ثم المدرسة الثانوية التجارية والتحقت بعدها بالجامعة وحصلت على البكالوريوس فى إدارة الأعمال ثم الماجستير.
وأكدت الفتاة أنه مازال لديها الكثير والكثير من الاحلام منها الحصول على درجة الدكتوراه وإقامة مشروع كبير للمشغولات اليدوية.
وقالت نور أنها حصلت على العديد من شهادات التقدير والتكريمات سواء من داخل بنى سويف أو خارجها مشيره إلى أن أحلامها لا تتوقف.
وتابعت نور " أقضى يومى داخل المنزل بصحبة عصفورين من العصافير ذات الألوان الجذابة المتناسقة بالإضافة إلى العمل فى المشغولات اليدويه من الفوانيس المصنعه من الخرز وكذلك الانتيكات اليدوية والملابس من المشغولات اليدوية والصوف.
واكدت نور أنها داءما ما تبحث عن تحقيق الاحلام مشيرا إلى أنه تعمل فى إحدى الشركات الخاصة بنظام ال 5%، مؤكدة أنها تستعد للانتهاء من تحضير رسالة الدكتوراة.
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