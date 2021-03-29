"نورا" من ذوى الهمم حصلت على محو الأمية بعد 28 سنة ووصلت للماجستير.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع نور يحى، ملكة ذوى الهمم بمحافظة بنى سويف والتى تعانى من ضمور فى الجسم، حيث قالت نور لـ"اليوم السابع": بعد 28 عاما من ولادتها قررت أن تتعلم القراءة والكتابة لتتحدى هذه الإعاقة التى جعلتها قعيدة المنزل.

وأضافت نور، إسمى ذكية يحى أو نور يحى، من سكان منطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف، قدمت إلى الدنيا مصابة بضمور فى الجسم نتيجة زواج الأقارب فوالديا ابناء عم، وكان لى شقيقتى مصابة بذات المرض إلا أنها توفيت.

هنا داخل مملكتها بإحدى الوحدات السكنية بمنطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف ، تعيش الملكة نور يحى ، تلك الفتاة من ذوى الهمم التى ولدت بضمور فى الجسم نتيجة زواج والديها اولاد العم .