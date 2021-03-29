الرئيسية أخبار عاجلة نجاح مناورات تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس.. صور الإثنين، 29 مارس 2021 06:10 ص السفينة البنمية الجانحة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت وكالة رويترز، فى خبر عاجل لها، نجاح مناورات شد السفينة البنمية الجانحة "إيفر جيفن" بقناة السويس اليوم الاثنين. وكانت هيئة قناة السويس قد ذكرت فى بيان فى وقت سابق أنها استأنفت عمليات قطر السفينة. قناة السويس تعويم السفينة الجانحة السفينة البنمية تعويم السفينة سفينة قناة السويس هيئة قناة السويس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة هيئة قناة السويس: بدء مناورات الشد لتعويم السفينة البنمية الجانحة الإثنين، 29 مارس 2021 05:54 ص هيئة قناة السويس تعقد مؤتمرا ظهر اليوم لمحاكاة أعمال تعويم السفينة الجانحة الإثنين، 29 مارس 2021 03:40 ص وصول القاطرة الهولندية إلى قناة السويس للمساعدة فى تعويم السفينة الجانحة الأحد، 28 مارس 2021 10:47 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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