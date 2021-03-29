نجاح مناورات تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس.. صور

أعلنت وكالة رويترز، فى خبر عاجل لها، نجاح مناورات شد السفينة البنمية الجانحة "إيفر جيفن" بقناة السويس اليوم الاثنين.

وكانت هيئة قناة السويس قد ذكرت فى بيان فى وقت سابق أنها استأنفت عمليات قطر السفينة.