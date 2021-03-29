اليوم السابع
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نجاح مناورات تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس.. صور

الإثنين، 29 مارس 2021 06:10 ص
نجاح مناورات تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس.. صور السفينة البنمية الجانحة

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أعلنت وكالة رويترز، فى خبر عاجل لها، نجاح مناورات شد السفينة البنمية الجانحة "إيفر جيفن" بقناة السويس اليوم الاثنين.
 
وكانت هيئة قناة السويس قد ذكرت فى بيان فى وقت سابق أنها استأنفت عمليات قطر السفينة.
 
 
السفينة البنمية الجانحة (1)
 

السفينة البنمية الجانحة (2)
 

السفينة البنمية الجانحة (3)
 
 

قناة السويس

تعويم السفينة الجانحة

السفينة البنمية

تعويم السفينة

سفينة قناة السويس

هيئة قناة السويس

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