نادى قضاة مصر : طواقم "القناة" سطرت ملحمة وطنية فى تعويم السفينة إيفر جيفن

قال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إن طواقم العاملين بهيئة قناة السويس سطروا ملحمة وطنية في تعويم السفينة" إيفرجيفين" العالقة بالمجرى الملاحي للقناة، والتي تحدث عنها العالم الآن، بسواعد وفكر مصري صميم.
وأضاف رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، في بيان له أصدره منذ قليل، أن نادى القضاة بعث ببرقية تهنئة إلى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمناسبة انتهاء أزمة السفينة العالقة بالمجرى الملاحي للقناة.
وأكد رئيس مجلس إدارة نادى القضاة في بيانه، إلى أن البرقية كان نصها كما يلى: - "يسعدني نيابة عن قضاة مصر، أن أتوجه لكم - ولكل الأطقم العاملة بهيئتكم الموقرة- بعظيم التقدير والامتنان، على مجهوداتكم الكبيرة في إنهاء أزمة السفينة " إيفرجيفين" العالقة بالمجرى الملاحي للقناة، والتي أثبتم فيها عظمة وقدرة أبناء مصر، وسطرتم ملحمة وطنية في تعويم السفينة، يتحدث عنها العالم الأن، بسواعد وفكر مصري صميم.
وأشار رئيس نادي القضاة في برقيته لرئيس هيئة قناة السويس، إلى أن" المصريين لن توقفهم عثرة، ولن يمنعهم عارض من التقدم، نحو رقي الوطن ورفعته، وفي الشدائد تظهر معادن الرجال، فكل التحية لكم ولكل الطواقم على مجهوداتكم الوطنية المخلصة، ونثمن إدارتكم لتلك الأزمة".
وفى نفس الإطار، أشاد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية، بنجاح الجهود المصرية في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم الصعوبة البالغة لهذا الأمر .
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