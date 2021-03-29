اليوم السابع
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ميركل تضغط على الولايات الألمانية لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن قيود كورونا

الإثنين، 29 مارس 2021 01:10 ص
ميركل تضغط على الولايات الألمانية لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن قيود كورونا المستشارة أنجيلا ميركل
رويترز

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ضغطت المستشارة أنجيلا ميركل على الولايات الألمانية اليوم الأحد لتكثيف الجهود للحد من وتيرة الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا، وأثارت إمكانية فرض حظر تجول في محاولة للسيطرة على موجة ثالثة.
 
وقالت ميركل في ظهور نادر في برنامج آن ويل الذي تبثه محطة (إيه.آر.دي) التلفزيونية "لدينا مكابح الطوارئ الخاصة بنا... لسوء الحظ لا يتم احترامها في كل مكان. آمل أن يكون هناك بعض التفكير في هذا الأمر".
 
والأحد، ارتفع معدل الإصابة بالفيروس لكل 100 ألف إلى 130 من 104 قبل أسبوع. وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 17176 إلى مليونين و772401 حالة. وأظهرت الحصيلة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 75870 بعد تسجيل 90 وفاة.
 
وقالت ميركل إنه إذا لم تبدأ الولايات في تنفيذ الإجراءات بالجدية المناسبة في "المستقبل المنظور للغاية"، فسيتعين عليها التفكير في الخطوات التي يمكن اتخاذها على مستوى البلاد.
 
وقالت ميركل إن أحد الخيارات سيكون تعديل قانون الحماية من العدوى لينص على ما ينبغي أن يحدث في ظل سيناريوهات محددة، مضيفة أن الحكومة والولايات ملزمة باحتواء العدوى.
 
وأضافت أنها غير مقتنعة بأن الإجراءات التي جرى اتخاذها حتى الآن كافية لكسر الموجة الثالثة من الوباء.
 
وقالت "ما هي الإجراءات الإضافية التي نحتاجها؟... نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد. لدينا احتمالات فرض قيود على الخروج، والمزيد من القيود على الاختلاط، والمزيد من (الالتزام) بوضع الكمامات... فضلا عن إستراتيجيات للفحص في جميع الأماكن: مرتان أسبوعيا في المدارس ويشمل كل (قطاعات) الاقتصاد".

ميركل

الولايات الألمانية

المانيا

قيود كورونا

كورونا

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