منظومة إلكترونية جديدة لرصد ومتابعة المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن إنشاء منظومة إلكترونية جديدة ترصد وتتابع أهم المشروعات التى تتم على أرض الواقع ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ملف التصالح على مخالفات البناء ، الخطة الاستثمارية للمحافظة ، الحملة الميكانيكية ( منظومة خطوط السير ) ، منظومة الإعلانات، منظومة النظافة، المساعدات المالية، تنسيق رياض الأطفال، وذلك فى إطار خطة الدولة فى تقديم كافة سبل الدعم لتوفير الإمكانيات اللازمة وتنفيذ تطبيقات وبرامج تدعم منظومة التحول الرقمى لكونها أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

وشهد المحافظ استعراض برامج "منظومة دعم متخذى القرار" بحضور نائبه محمد موسى ومديرى عموم إدارة التخطيط والمتابعة، ونظم المعلومات والتحول الرقمى بالديوان العام، وتابع المحافظ من خلال المنظومة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تتم على أرض الواقع بمركزى أشمون والشهداء، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية تهدف إلى متابعة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها من حيث تصنيف المشروعات ( قطاعات بخطة زمنية ) ، التكلفة الإجمالية لكل مشروع، متابعة نسب التنفيذ، الوقوف على الموقف التنفيذى أول بأول لكافة الأعمال .

وأشاد المحافظ بـالمنظومة الجديدة، مؤكداً أن الدولة أخذت خطوات كبيرة فى التحول الرقمى لتحقيق الإستفادة التكنولوجية فى رقمنة الخدمات الحكومية والمؤسسات فى الفترة القادمة، موجهاً بضرورة التحديث الدائم والمستمر لكافة البيانات للمنظومة والعمل على تطويرها بشكل دورى استعداداً لتطبيق المنظومة فى تنمية وتطوير باقى مراكز المحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة" .