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ملحمة مصرية جديدة.. فرحة العاملين فى قناة السويس بتعويم السفينة الجانحة.. فيديو

الإثنين، 29 مارس 2021 01:25 م
ملحمة مصرية جديدة.. فرحة العاملين فى قناة السويس بتعويم السفينة الجانحة.. فيديو تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس
كتب محمد رضا

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"الله أكبر.. الحمد لله.. المركب عامت"، هتافات وصيحات انطلقت من العاملين فى قناة السويس، إلى جانب أبواق السفن، احتفالًا بتمكن رجال هيئة قناة السويس من تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، بعد عمل شاق على مدار الساعة من أجل إعادة المجرى الملاحى الهام للعمل مرة أخرى.

 

 

وفى هذا الصدد، انتشرت مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى للعاملين فى قناة السويس وهم يحتفلون ببداية تحرك السفينة الجانحة من مكانها، وذلك بعد عمليات التعويم التى جرت بواسطة 10 قاطرات عملاقة عملت من أربعة اتجاهات مختلفة، والتى انضمت لها أيضًا، القاطرة الهولندية APL GUARD، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة فى جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.

 

العاملين فى قناة السويس بتعويم السفينة الجانحة
العاملين فى قناة السويس بتعويم السفينة الجانحة

 

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وإلى جانب هتافات العاملين فى قناة السويس، انطلقت أبواق السفن والقاطرات فى المجرى الملاحى للقناة، إعلانًا لنجاح عملية التعويم التى أثبتت قدرة المهندسين والعمال والفنيين المصريين فى تحمل المسئولية وقت الأزمات، وقدرتهم على إعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة.

 

يأتى هذا بعدما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN  بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

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وقال الفريق أسامة ربيع: "نحن نجحنا فى إنهاء أزمة السفينة قبل الوصول إلى السيناريو الثالث المطروح والمتمثل فى تفريع حمولة السفينة الجانحة"، موجها الشكر والتقدير للعاملين بالهيئة الذى قاموا بأداء واجبهم الوطنى على أكمل وجه.

 

 

وأوضح أن حركة الملاحة ستعود بشكل طبيعى فور الانتهاء من تحريك السفينة الجانحة بشكل كامل، مضيفا: "سنواصل العمل على مدار 24 ساعة كى نتمكن من تمرير كافة السفن المتوقفة وإنهاء عملية الازدحام".

 

ووجه الفريق أسامة ربيع فى ختام تصريحاته الشكر لجميع الدول التى قدمت المساعدة فى تعويم السفينة البنمية الجانحة كالإمارات، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليونان وفرنسا.

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قناة السويس

السفينة الجانحة

EVER GIVEN

مصر تنجح فى تعويم السفينة

تحيا مصر

السفينة العملاقة

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