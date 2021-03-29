مكتبة مصر العامة بالزقازيق تُطلق فعاليات البطولة الدولية للشطرنج السبت

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء فعاليات البطولة الدولية للشطرنج وذلك يوم السبت 3 أبريل القادم والمُزمع إقامتها فى مكتبة مصر العامة بالزقازيق، مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بهذه الألعاب التى تساعد الشباب والكبار وجميع فئات المجتمع على تنمية الوعى الفكرى والثقافى لديهم.

وأشاد محافظ الشرقية فى بيان بدور مكتبة مصر العامة فى توعية النشء والشباب بإعتبارها مؤسسة ثقافية وإجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على إختلاف أعمارهم وثقافتهم للقراءة والبحث والإطلاع والنشاطات المختلفة لإستغلال أوقات فراغهم وتوظيف طاقاتهم إيجابياً.

ومن جانبها أوضحت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة عن تنفيذ هذه البطولة للعام الثالث على التوالى بالتعاون مع الإتحاد المصرى للشطرنج بالشرقية اعتباراً من السبت القادم.

أوضحت مديرة المكتبة أن شروط المسابقة كالتالى ...

· المشاركة فى المسابقة بداية من عُمر 15 سنة وما يزيد .

· المسابقة لأعضاء المكتبة وأعضاء الاتحاد المصرى للشطرنج فقط .

· التحكيم تبعا للائحة الخاصة بالاتحاد المصرى للشطرنج .

جوائز التقييم تمنح لمواليد تحت سنة 2000 .

· رسوم الإشتراك : 100 ج + تأمين 10 جنيه

تمنح جوائز البطولة للفائزين كالآتى :

· الأول : 1500جنيه + كأس

· الثانى : 1000 جنيه

· الثالث : 800 جنيه

· الرابع : 600 جنيه

· الخامس : 400 جنيه

· السادس : 300 جنيه

· جوائز تقييم لمواليد تحت سنة 2000

· الأول : 250 جنيه

· الأول غير المقيمين : 200 جنيه

· الأول ناشئين : 200 جنيه

· الأول ناشئات : 200 جنيه

· أول عضو فى مكتبة مصر العامة : 200 جنيه

· ثانى عضو فى مكتبة مصر العامة : 200 جنيه

على جانب آخر، أشاد محافظ الشرقية بالدور الفعال لمديرية الشباب والرياضة وما تقدمة من أنشطة رياضيه وثقافية وورش عمل للشباب والفتيات لإكسابهم الخبرات والمهارات المختلفة واستثمار أوقات فراغهم بصورة إيجابية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم المادى والمعنوى للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديده للعمل وتعلم حرفه تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.

وفى هذا الاطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى حصول أعضاء شعبة (الموسيقى الوترية) للطلائع بمركز شباب الزقازيق بحرى على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى المسابقة الفنية "كنوز مصرية " فى نسختها السابعة والتى أقامتها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة خلال شهر فبراير الماضى واستمرت حتى شهر مارس الجارى على مسرح وزارة الشباب والرياضة , لافتا الى أن الهدف من المسابقة هو التنافس الحر والشريف بين الفرق المختلفة، بالإضافة إلى اكساب الطلائع مهارات العمل التعاونى والتعود على المشاركات باحترافية فى المسابقات المختلفة، علاوة على اكتسابهم الخبرات المختلفة من توجيهات أعضاء لجان التحكيم، وكذلك الكشف عن المواهب الفنية بمحافظات مصر المختلفة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مسابقة "كنوز مصرية" تبارى بها 5000 طليع وطليعة من 140 فرقة فنية من مراكز الشباب المختلفة على مستوى الجمهورية فى مجالات ( الموسيقى الوترية – الكورال – الفن التعبيرى – المسرح – الموسيقى النحاسية ) واستطاع أعضاء شعبة (الموسيقى الوترية) للطلائع بمركز شباب الزقازيق بحرى حصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية بجدارة.