مقتل 3 جنود وإصابة 7 فى هجمات على موقعين للجيش بساحل العاج

رويترز

قالت خمسة مصادر عسكرية بارزة إن ثلاثة جنود قُتلوا وأصيب سبعة في هجمات على موقعين للجيش في شمال ساحل العاج صباح اليوم الاثنين.

وأضافت المصادر أن اثنين من المهاجمين قتلا واعتُقل أربعة آخرون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات. وقال مصدر من جيش ساحل العاج إنه تم تحديد هوية المهاجمين على أنهم من بوركينا فاسو المجاورة لكن لم يتسن التأكد من ذلك.

وذكرت المصادر العسكرية أن جنديين قُتلا في غارة على معسكر للجيش في كافولو قرب الحدود مع بوركينا فاسو. وأضافت أن ضابطا كان متمركزا في موقع آخر في تيهيني القريبة قُتل فيما لاذ المهاجمون بالفرار.

وأشار مصدر عسكري بارز إلى مصادرة أسلحة وعتاد عسكري آخر وقال إن قوات ساحل العاج تنفذ عملية تفتيش في المنطقة.

كان 13 جنديا قد قُتلوا في كمين على موقع الجيش في كافولو العام الماضي. وألقت وزارة الدفاع باللوم على إرهابيين وألقي القبض على عشرات يُشتبه بأنهم متشددون.

وكانت جماعات مسلحة على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش المتواجدين في مالي وبوركينا فاسو، وهما جارتا ساحل العاج من ناحية الشمال، قد توغلت في دول ساحلية جنوبية مثيرة مخاوف من انتشار انعدام الاستقرار جنوبا.