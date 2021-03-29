مصريون يرفعون علم مصر وعلامة النصر بعد تعويم السفينة بقناة السويس.. صور

كتب محمد عبد العظيم

حرص عدد من العاملين في موقع قناة السويس لتحريك السفينة الجانحة على رفع العلم المصرى، وعلامة النصر، للتعبير عن فرحتهم بعد نجاح محاولة تحريك السفينة صباح اليوم الاثنين.





















ونجت منارات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN ، بشكل جزئى، لكن لم يتم الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل، وجار استكمال عمليات الشد لتعويم السفينة بشكل كامل، وأن عمليات التعويم تتم بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

جدير بالإشارة، إلى أن القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت مساء أمس الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.