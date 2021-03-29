مصادر بقناة السويس: نتوقع وصول السفينة الجانحة منطقة البحيرات خلال ساعات قليلة

كتب محمد أحمد طنطاوى



كشفت مصادر في هيئة قناة السويس أن السفينة إيفرجيفين محركاتها تعمل وتسير الآن بسرعة حوالى 1.5 عقدة في الساعة، في طريقها إلى منطقة البحيرات، موضحا أنها في الكيلو 151 ترقيم قناة، وسوف يتم اقتيادها إلى الكليو 104 ترقيم قناة، أي حوالى 50 كيلو متر، من المنتظر أن تقطعها في حوالى 6 ساعات تقريبا.



وأوضح المصدر أن سرعة السفينة قد تزيد إلى 8 عقدة، موضحا أنها تحركت من منطقة الجنوح في تمام الساعة 3 و 6 دقائق تقريبا، وسوف يتم عمل الكشف اللازم لها في منطقة البحيرات، والوقوف على كل التفاصيل الفنية الخاصة بها.



كان الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس لـ "اليوم السابع"، أن السفينة الآن في الماء بصورة كاملة وتحريكها باتجاه منطقة البحيرات تمهيدا لاستئناف حركة الملاحة فى القناة، بعد نحاج رجال هيئة قناة السويس في تحريكها من موقعها، مؤكد أن القناة الآن مفتوحة تماما ولا تعوقها السفينة كما كان في الأيام الماضية، كاشفا أن السفينة سوف تخضع لفحص فنى شامل خلال الساعات المقبلة حتى تحصل على تصديق بالتحرك والمرور، موضحا أن الفرق الفنية ستتولى أعمال الكشف والمتابعة للسفينة قبل تحريكها بصورة كاملة.









