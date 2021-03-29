مريض نفسي يقتل والده بضربه بأسطوانة بوتاجاز على رأسه فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أقدم مريض نفسى على قتل والده بضربه بأسطوانة بوتاجاز على رأسه، بعد مشادة نشبت بينهما داخل أحد عزب مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببنى سويف إخطارا يفيد قيام شاب ويدعى "أ.ش.س" ومقيم بعزبة سليمان وهبة التابعة لقرية إطواب بدائرة مركز الواسطى، على قتل والده باسطوانة بوتاجاز على رأسه.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الواسطى بقيادة المقدم محمود فؤاد رئيس مباحث المركز، والرائد مصطفى عاطف، والرائد عماد عثمان معاونا رئيس المباحث إلى محل الواقعة.

ودلت التحريات الأولية مشادة كلامية نشبت بينه وبين والده بعد طلبه مبالغ مالية من والده، تطورت إلى اعتدائه على والده بضربه باسطوانة بوتاجاز على رأسه فلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

كما دلت التحريات الأولية أن الشاب المتهم يعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة، وسبق وأن تم حجزه داخل أحد المستشفيات النفسية لتلقى العلاج وتم ضبط المتهم ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.